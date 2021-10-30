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Ümraniye’de direksiyon başında uyuyan sürücü bariyerlere çarptı: 4 yaralı

DHA
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Giriş: 30.10.2021 09:59
Güncelleme:30.10.2021 09:59
Ümraniye’de Şile otoyolunda seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsünün direksiyon başında uyuya kalması sonucu araç bariyerlere çarptı. Kopan bariyer yola savrulunca adeta faciaya davetiye çıkardı. Seyir halinde olan iki otomobil daha yola savrulan bariyere çarparak kaza yaptı. 4 kişinin yaralandığı kaza sonucu uzun trafik kuyrukları oluştu. Yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi. Kaza, Ümraniye'de Necip Fazıl Mahallesi Şile otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre yolda seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsü Murat Beter direksiyon başında uyuya kalınca direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan bariyer yola savruldu. Yolda seyir halinde olan iki otomobil daha yola savrulan bariyer parçasına çarparak kaza yaptı. Bariyere çarpan Murat Beter ile diğer araçlarda bulunan Hamdullah Buyurgan, Barış Yolcu, Şemsettin Ayaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
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