05 Ocak 2023, Perşembe
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Ümraniye'de dehşet! Silahlar konuştu eski kayınbiraderini öldürdü
Ümraniye'de boşandığı eşinin evine gelen Ferhat Emre P., ile eski kayınbiraderi arasında tartışma çıktı. Tarafların birbirine ateş etmesiyle yaşanan silahlı kavgada eski kayınbirader hayatını kaybederken, Rüştü Can Ü. ağır yaralandı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.