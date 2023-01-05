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Ümraniye'de dehşet! Silahlar konuştu eski kayınbiraderini öldürdü

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Giriş: 05.01.2023 12:04
Ümraniye'de boşandığı eşinin evine gelen Ferhat Emre P., ile eski kayınbiraderi arasında tartışma çıktı. Tarafların birbirine ateş etmesiyle yaşanan silahlı kavgada eski kayınbirader hayatını kaybederken, Rüştü Can Ü. ağır yaralandı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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