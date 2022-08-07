07 Ağustos 2022, Pazar
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Ümraniye'de cip ve otomobil çarpıştı! 2 yaralı
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle iki caddede de yoğunluk yaşandı.