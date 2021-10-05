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Ümraniye’de çıkan yangında art arda patlamalar

DHA
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Giriş: 05.10.2021 09:29
Ümraniye'de iş yeri olarak kullanılan 2 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, mahalle sakinleri peş peşe duyulan patlama sesleri ile sokağa döküldü. Yangın sonucu bir otomobil ve 2 binada hasar meydana geldi. Yangın saat 21.00 sıralarında Parseller Mahallesi Firuz Sokak üzerinde bulunan 2 katlı iş yerinde meydana geldi. Alt katı marangozhane, üst katı ise film şirketlerine kiralanan kimyasal malzemelerin bulunduğu depo olarak kullanılan binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının şiddetlenmesiyle binada art arda patlamalar meydana geldi. Yangın nedeniyle hasar meydana gelen bitişik binanın ikinci katının bir kısmı çöktü. Binadan dökülen parçalar ise park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Sahibi zarar gören aracı için gözyaşı göktü. Patlamaları duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Kimi mahalle sakini sinir krizi geçirdi. Yangın sırasında içeride olan bir kişi ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.
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