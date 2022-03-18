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Ümraniye’de can pazarı kamerada! Nefes almak için kendilerini zor pencereye attılar

DHA
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Giriş: 18.03.2022 12:10
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangın sonucunda can pazarı yaşandı. Yoğun duman sebebiyle üst kattaki evde mahsur kalan aile cama çıkarak nefes almaya çalıştı. Eve giren itfaiye ekipleri alevlerin içinde kalan anne, baba ve çocuğu oksijen maskesi takarak dışarı çıkardı.
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