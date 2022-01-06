Ümraniye'de anneanne terörü! Okulda dehşet saçtı

Ümraniye'de bir ortaokulda karmaşa yaşandı. Kavga eden iki öğrenciden birinin annesi okula gelip diğer öğrenciyi görmek istedi. Yönetimden olumsuz cevap alan anne ile anneanne iddiaya göre içeri girip hakaretler savurdukları okul müdiresini darbetti. O anlar diğer veliler tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.