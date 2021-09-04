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Ümraniye'de alkollü sürücüye dayak! Kazada 3'ü bebek 6 kişi yaralandı

DHA
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Giriş: 04.09.2021 12:02
İstanbul Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobile çarptı. Kazada aralarında bebek ve çocuklarında içerisinde bulunduğu otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kazazedelerin yakınları ise alkollü sürücüye saldırarak, darp etti. Polisin güçlükle ayırdığı kavga sonrası yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ümraniye’de alkollü sürücüye dayak!
Ümraniye'de alkollü sürücüye dayak!
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