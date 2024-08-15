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Ümraniye'de 15 milyon liralık lüks araç ticari taksiye çarptı: 1 yaralı

Ümraniye'de 15 milyon liralık lüks araç ticari taksiye çarptı: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 09:05
Ümraniye'de seyir halindeki yaklaşık 15 milyon liralık lüks otomobil, ticari taksiye çarptı. Yaşanılan kazada lüks araçtaki bir kişi yaralandı.
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