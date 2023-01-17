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Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 17.01.2023 14:47
Ümraniye'de iki sürücü arasında sanayi sitesi önünde yol verme kavgası yaşandı. Kavga eden iki sürücüye sanayi sitesi esnafı müdahale etmek istedi. Sürücülerden biri olay yerinden ayrılırken diğer sürücü bu kez esnafla kavga etti. Ateş ederek 6 esnafı yaralayan sürücü silahını düşürdü. Düşen silahı alan bir esnaf sürücüye ateş edip öldürdü. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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