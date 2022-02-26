26 Şubat 2022, Cumartesi
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Ümraniye TEM'de zincirleme kaza! Trafik yoğunluğu yaşandı
Ümraniye TEM Otoyolu Edirne istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.