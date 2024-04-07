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Ümraniye TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü alev alev yandı

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Giriş: 07.04.2024 08:14
Ümraniye, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüse itfaiye ekipleri müdahale etti.
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