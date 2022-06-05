Ümraniye savaş alanına döndü! Çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı

Ümraniye'de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, dört yol kesişiminde önüne çıkan otomobile çarptıktan sonra park halindeki 3 otomobile daha çarptı. Park halindeki otomobillerin yer değiştirdiği kazada, otomobillerden biri diğerinin üzerine çıktı. Çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.