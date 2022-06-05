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Ümraniye savaş alanına döndü! Çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı

İHA
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Giriş: 05.06.2022 11:31
Ümraniye'de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, dört yol kesişiminde önüne çıkan otomobile çarptıktan sonra park halindeki 3 otomobile daha çarptı. Park halindeki otomobillerin yer değiştirdiği kazada, otomobillerden biri diğerinin üzerine çıktı. Çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı
Çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı
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