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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patlama

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Giriş: 19.04.2023 16:46
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar oluşurken çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
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