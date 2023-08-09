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UMKE Atak arama kurtarma ekibi

A Haber
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Giriş: 09.08.2023 12:28
Sağlık çalışanlardan arama kurtarma timi kuruldu. Atak arama kurtarma ekibi gönüllü sağlık çalışanlarından oluşacak. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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UMKE Atak arama kurtarma ekibi
UMKE Atak arama kurtarma ekibi
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