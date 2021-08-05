05 Ağustos 2021, Perşembe
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Ümitcan Uygun yeniden gözaltında! Geceyi birlikte geçirdiği Esra Hankulu ölü bulundu
Son dakika haberine göre... Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, gece birlikte kaldığı 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli kadının ölmesi nedeniyle yeniden gözaltına alındı. Yaşanan olayla ilgili son gelişmeleri canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş anlattı.