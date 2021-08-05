05 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ümitcan Uygun yeniden gözaltında! Geceyi birlikte geçirdiği Esra Hankulu ölü bulundu

Ümitcan Uygun yeniden gözaltında! Geceyi birlikte geçirdiği Esra Hankulu ölü bulundu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2021 11:30
Son dakika haberine göre... Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, gece birlikte kaldığı 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli kadının ölmesi nedeniyle yeniden gözaltına alındı. Yaşanan olayla ilgili son gelişmeleri canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ümitcan Uygun yeniden gözaltında!
Ümitcan Uygun yeniden gözaltında!
Termik santral havadan görüntülendi
Termik santral havadan görüntülendi
’Alev kuşları’nın pilotları seferber oldu
'Alev kuşları'nın pilotları seferber oldu
Önce dövdüler sonra kıyafetlerini parçaladılar!
Önce dövdüler sonra kıyafetlerini parçaladılar!
6 ilde alevlerle mücadele
6 ilde alevlerle mücadele
Konya katliamının faili yakalandı
Konya katliamının faili yakalandı
Sosyal medyada dezenformasyon bitmiyor
Sosyal medyada dezenformasyon bitmiyor
Uçakta panik! Koltuğa bağlandı
Uçakta panik! Koltuğa bağlandı
Metrobüs asansöründe mahsur kaldılar
Metrobüs asansöründe mahsur kaldılar
Bes caiz mi?
Bes caiz mi?
Orman işçilerine ikram etti!
Orman işçilerine ikram etti!
Jet ski su almaya inen uçağı engelledi!
Jet ski su almaya inen uçağı engelledi!
Daha Fazla Video Göster