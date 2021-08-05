Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi!

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, önceki gece evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı. Emniyet’te işlemlerinin ardında Ümitcan Uygun gözaltı süresinin uzatılması için adliyeye sevk edildi. Detayları Ankara’da bulunan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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