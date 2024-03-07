Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali! Oyunları Türkçe metni sahneye yansıtılıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" 11. kez perdelerini açtı. Yurt dışından ve yurt içinden tiyatrocuların sahne aldığı festivale ilgi ise büyük...

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