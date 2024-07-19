19 Temmuz 2024, Cuma
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Uluslararası Adalet Divanı görüşünü açıkladı: İsrail Gazze'de işgalci güçtür!
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıklıyor. Divan'da yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birimdir. İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır" ifadeleri kullandı.