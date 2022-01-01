Ulus Dağı'nda karlar üstünde evlilik teklifi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan Şuayip Dayı, kız arkadaşı Kezban Nur Dedebaş’a Ulus dağı zirvesinde karlar üstünde evlilik teklifi etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Eşsiz doğası, bin bir çeşit endemik bitkiyi barındıran ve Uludağ'dan sonra bölgenin en yüksek dağı olması özelliğiyle uzun süre beyaz örtüyle buluşan Sındırgı Ulus Dağı bu kez de sürpriz bir evlilik teklifine ev sahipliği yaptı.Kar kalınlığı yaklaşık 50 cm bulan Ulus Dağının zirvesinde Dayı'nın arkadaşları Pınar Dağdeviren ve Gamze Kartal kırmızı halı sererek, çeşitli süslemelerle evlilik teklifinin yapılacağı alanı hazırladı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Şuayip Dayı kız arkadaşı Kezban Nur ile birlikte off road araçları ile zirveye geldi. Yolların karla kaplı olması sebebiyle zorlu bir yolculuk sonrası çiftin araçtan indikleri sırada konfetiler patladı, meşaleler yakıldı ve etraftakiler de alkışladı.