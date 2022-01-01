01 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ulus Dağı'nda karlar üstünde evlilik teklifi

Ulus Dağı'nda karlar üstünde evlilik teklifi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.01.2022 14:41
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan Şuayip Dayı, kız arkadaşı Kezban Nur Dedebaş’a Ulus dağı zirvesinde karlar üstünde evlilik teklifi etti. Eşsiz doğası, bin bir çeşit endemik bitkiyi barındıran ve Uludağ'dan sonra bölgenin en yüksek dağı olması özelliğiyle uzun süre beyaz örtüyle buluşan Sındırgı Ulus Dağı bu kez de sürpriz bir evlilik teklifine ev sahipliği yaptı.

Kar kalınlığı yaklaşık 50 cm bulan Ulus Dağının zirvesinde Dayı'nın arkadaşları Pınar Dağdeviren ve Gamze Kartal kırmızı halı sererek, çeşitli süslemelerle evlilik teklifinin yapılacağı alanı hazırladı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Şuayip Dayı kız arkadaşı Kezban Nur ile birlikte off road araçları ile zirveye geldi. Yolların karla kaplı olması sebebiyle zorlu bir yolculuk sonrası çiftin araçtan indikleri sırada konfetiler patladı, meşaleler yakıldı ve etraftakiler de alkışladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karların zirvesinde evlilik teklifi
Karların zirvesinde evlilik teklifi
Engelli çocuklara ’Nasrettin Hoca’dan yılbaşı hediyesi
Engelli çocuklara 'Nasrettin Hoca'dan yılbaşı hediyesi
En yakınları sırtını döndü!
En yakınları sırtını döndü!
Emine nine çözümü Karadeniz usulü yöntemle buldu
Emine nine çözümü Karadeniz usulü yöntemle buldu
Yeni yılın ilk İETT kazası! Facianın eşiğinden dönüldü
Yeni yılın ilk İETT kazası! Facianın eşiğinden dönüldü
Donan derede elle balık avı!
Donan derede elle balık avı!
Geçmişin unutulan levhaları Şefkat Taşları!
Geçmişin unutulan levhaları Şefkat Taşları!
Türkiye yeni yıla nasıl girdi?
Türkiye yeni yıla nasıl girdi?
İstanbul’da feci kaza!
İstanbul’da feci kaza!
Köylerde kış nasıl geçiyor?
Köylerde kış nasıl geçiyor?
Organ bağışı nasıl yapılır?
Organ bağışı nasıl yapılır?
Yargıtay’dan emsal sarhoşluk kararı!
Yargıtay’dan emsal sarhoşluk kararı!
Daha Fazla Video Göster