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Uludere’de çığın düşme anı kamerada

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Giriş: 24.03.2024 10:08
Güncelleme:24.03.2024 10:08
Şırnak’ın Uludere ilçesinde meydana gelen çığ, amatör kameraya böyle yansıdı.
Uludere’de çığın düşme anı kamerada
Uludere’de çığın düşme anı kamerada
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