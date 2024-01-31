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Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğu! Uludağ'da kar kalınlığı 52 santimetre ölçüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 12:51
Türkiye'nin gözü kış turizm merkezi Bursa Uludağ'da. Bölgede ara tatil yoğunluğu yaşanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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