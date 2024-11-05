05 Kasım 2024, Salı
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Uludağ'da suni karlama başladı
Türkiye'de kış turizminin cazibe merkezi Uludağ, beyaz örtüye hasret kaldı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi kar yağışlarını geciktirdi. İşletmeler, çareyi suni karlama makinelerinde buldu. Pistler, özel makinelerle yağdırılan suni kar ile beyaza büründü.