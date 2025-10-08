Uludağ’da kızıl geyik ailesi fotokapanla görüntülendi: Annelerinin izinde emin adımlarla

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi. Uludağ'da ormana kurulan fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerde, kızıl geyik ve 2 yavrusunun ağaçların altında yürüdüğü anlar yer aldı. Kızıl geyik ailesinin videosu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün NSosyal hesabından, "Annelerinin izinde emin adımlarla." notuyla paylaşıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN