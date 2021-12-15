15 Aralık 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Uludağ'da kar yolları kapattı! Kartepe beyaza büründü
Türkiye'nin önemli kış turizm bölgelerinden Bursa Uludağ'da kar etkisini artırdı. Kar kalınlığı bir gecede 26 santimetre artarak 40 santimetreye ulaştı. Bölgede yoğun kar yağışı sürüyor. Öte yandan Kocaeli'de Kartepe kayak merkezi kar yağışıyla beyaza büründü. Bursa ve Kocaeli’de yaşananları A Haber ekipleri canlı yayında aktardı.