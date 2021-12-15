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Uludağ'da kar yolları kapattı! Kartepe beyaza büründü

A Haber
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Giriş: 15.12.2021 15:29
Türkiye'nin önemli kış turizm bölgelerinden Bursa Uludağ'da kar etkisini artırdı. Kar kalınlığı bir gecede 26 santimetre artarak 40 santimetreye ulaştı. Bölgede yoğun kar yağışı sürüyor. Öte yandan Kocaeli'de Kartepe kayak merkezi kar yağışıyla beyaza büründü. Bursa ve Kocaeli’de yaşananları A Haber ekipleri canlı yayında aktardı.
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