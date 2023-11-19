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Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti

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Giriş: 19.11.2023 17:04
Uludağ kış sezonunu hızlı açtı. Kasım ayının 16'sında ilk kar yağışıyla birlikte aralıklarla devam eden yağış, dün gece etkisini iyice gösterdi. Kar kalınlığının meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre son ölçümlerde 52 santimetre olduğu açıklandı. Kar küreme ve iş makinelerinin yol kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürdü. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı Uludağ yolunda, kar lastiği veya zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmiyor. Geceden Uludağ'a gelen vatandaşlar, çadırlarında yaptıkları konaklayarak sezonun açılışını yapmış oldu.
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