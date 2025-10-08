08 Ekim 2025, Çarşamba
Uludağ'da ilk kar yağışı böyle görüntülendi
Bursa'da 2 gündür etkili olan yağmurla birlikte, Uludağ'ın zirvesine de kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 5 dereceleri gördüğü kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ'da ilk kar yağışı ise amatör kameralara yansıdı. Bazı kesimlerde ise dolu etkili oldu. Bursa'da önümüzdeki günlerde havaların 20 derecelerde seyretmesi beklenirken, Uludağ'da ise kar yağışı beklenmiyor.