Uludağ’da ilk kar yağışı böyle görüntülendi

Bursa'da 2 gündür etkili olan yağmurla birlikte, Uludağ'ın zirvesine de kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 5 dereceleri gördüğü kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ'da ilk kar yağışı ise amatör kameralara yansıdı. Bazı kesimlerde ise dolu etkili oldu. Bursa'da önümüzdeki günlerde havaların 20 derecelerde seyretmesi beklenirken, Uludağ'da ise kar yağışı beklenmiyor.

