Uludağ'da heyecan yaratan görüntü! Boyu bir metreyi aşıyor

Afrika belgesellerinde görmeye alışık olduğumuz dev karınca yuvarları, Bursa Uludağ'da ortaya çıktı. 1 metreyi aşan karınca yuvaları, görenleri hayretler içinde bırakıyor. Kırmızı orman karıncalarının ormanın gönüllü koruyucuları olduğunu ifade eden Uludağ Milli Parklar Alan Kılavuzu Hasan Ören, "Bu karıncalar orman zararlılarının baş düşmanıdırlar. her türlü tırtılı, böceği, yaprak arılarını ve bitki bitlerini yiyerek ormana fayda sağlarlar. " dedi.