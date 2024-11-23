Uludağ beyaz gelinliği giydi! Sezonun ilk karı yağdı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bursa Uludağ'da sezonun ilk karı yağdı. Geçtiğimiz sezonlarda kar yağmaması sebebiyle sezonun geç açıldığı Uludağ'da kar yağışı erken sezon açılışının müjdesini verdi. Hava sıcaklığı -13 dereceleri gösterirken, kar kalınlığı ise yer yer 30 santimetreye ulaştı. Tipi şeklinde yağan kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı. Ekipler kar küreme araçlarıyla yoğun kış mesaisine başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN