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Uludağ beyaz gelinliği giydi! Sezonun ilk karı yağdı

Uludağ beyaz gelinliği giydi! Sezonun ilk karı yağdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.11.2024 17:49
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bursa Uludağ'da sezonun ilk karı yağdı. Geçtiğimiz sezonlarda kar yağmaması sebebiyle sezonun geç açıldığı Uludağ'da kar yağışı erken sezon açılışının müjdesini verdi. Hava sıcaklığı -13 dereceleri gösterirken, kar kalınlığı ise yer yer 30 santimetreye ulaştı. Tipi şeklinde yağan kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı. Ekipler kar küreme araçlarıyla yoğun kış mesaisine başladı.
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Uludağ beyaz gelinliği giydi! Sezonun ilk karı yağdı
Uludağ beyaz gelinliği giydi! Sezonun ilk karı yağdı
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