20 Haziran 2022, Pazartesi
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Ulucanlar Cezaevi Müzesi! Türkiye’nin en büyük acılarına şahitlik etti
Türkiye'nin en büyük acılarına şahit olmuş Ulucanlar Cezaevi artık bir utanç müzesi olarak ziyaretçilere ibret oluyor. Tarifsiz acıların yaşandığı o koğuşlardan gelen çığlıklar, sergilenen eşyalar ve daha nicesi ziyaretçileri derinden etkilemeye devam ediyor.