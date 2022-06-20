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Ulucanlar Cezaevi Müzesi! Türkiye’nin en büyük acılarına şahitlik etti

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Giriş: 20.06.2022 14:42
Türkiye'nin en büyük acılarına şahit olmuş Ulucanlar Cezaevi artık bir utanç müzesi olarak ziyaretçilere ibret oluyor. Tarifsiz acıların yaşandığı o koğuşlardan gelen çığlıklar, sergilenen eşyalar ve daha nicesi ziyaretçileri derinden etkilemeye devam ediyor.
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