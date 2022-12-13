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Ultrason ekranına bakınca şaşkına döndü

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2022 13:43
Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde yaşanan olay herkesi şoke etti. sivrisinek ısırığı sonucu hayatı kabusa dönen 26 yaşındaki adam doktora gitti. Genç adamı kontrol eden doktorlar hastanın ultrason sonuçlarını görünce gözlerine inanamadı.
Ultrason ekranına bakınca şaşkına döndü
Ultrason ekranına bakınca şaşkına döndü
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