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14.03.2020

Ukrayna’nın Türkiye'den aldığı İHA’lar gökyüzü ile buluştu

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geçtiğimiz yıl Türkiye ile Ukrayna arasında, 6 Bayraktar TB2 İHA, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanlarını kapsayan sözleşme imzalanmıştı. Çeşitli test ve eğitimlerin ardından Ukrayna, İHA'ların uçuşunu başlattı.

RUSYA'YA MESAJ

Ukrayna devlet televizyonu ise Türk İHA'larının uçuşa başladığını Rusya'ya mesaj vererek duyurdu. Yayınlanan görüntülerde, TB2'nin Suriye'de Rus Hava savunma sistemi Pantsir-S1'i radarı açıkken imha ettiği anlarda paylaşılarak "Senden korkmuyoruz Rusya" denildi.

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