16 Haziran 2022, Perşembe
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Ukraynalı model 'balkondan düşerek' ölmüştü! Sevgilisi: Yapılı olduğu için tutamadım
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 10 Haziran 2021 tarihinde 'balkondan düşerek' yaşamını yitiren 33 yaşındaki Anzelika Srabiants'ın hayatını kaybetmesine ilişkin hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açılan Burak Ercan ilk defa hakim karşısına çıktı.