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Ukraynalı model 'balkondan düşerek' ölmüştü! Sevgilisi: Yapılı olduğu için tutamadım

DHA
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Giriş: 16.06.2022 09:48
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 10 Haziran 2021 tarihinde 'balkondan düşerek' yaşamını yitiren 33 yaşındaki Anzelika Srabiants'ın hayatını kaybetmesine ilişkin hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açılan Burak Ercan ilk defa hakim karşısına çıktı.
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