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Ukrayna’dan tahliye olan Türk aşçı: Öleceğimizi bilerek yaşadık

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Giriş: 16.03.2022 10:45
Türk aşçı Emrecan Tekin eşi ve çocuğuyla günlerce mahsur kaldığı Ukrayna'dan yurda döndü. Tekin, yaşadıkları korku ve endişeyi anlattı. Tekin, "Santralin vurulduğu gece bizim için en zor geçen geceydi. O gün, 'Biz artık bu gece öleceğiz' dedik." ifadelerini kullandı.
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