16 Mart 2022, Çarşamba
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Ukrayna’dan tahliye olan Türk aşçı: Öleceğimizi bilerek yaşadık
Türk aşçı Emrecan Tekin eşi ve çocuğuyla günlerce mahsur kaldığı Ukrayna'dan yurda döndü. Tekin, yaşadıkları korku ve endişeyi anlattı. Tekin, "Santralin vurulduğu gece bizim için en zor geçen geceydi. O gün, 'Biz artık bu gece öleceğiz' dedik." ifadelerini kullandı.