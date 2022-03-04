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Ukrayna'dan tahliye edilenler Türkiye'de | Oğullarına kavuşan aile gözyaşlarına boğuldu

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Giriş: 04.03.2022 09:24
Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'nın Harkov kentinden tahliye edilenler arasında bulunan TIP fakültesi öğrencisi Alperen Gündoğdu; sınırda annesi Ayfer, babası Niyazi Gündoğdu tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Oğullarını 8 aydır göremediklerini belirten çift, Hamzabeyli sınır kapısında büyük mutluluk yaşadı.
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