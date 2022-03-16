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Ukrayna'dan gelen bu görüntü herkesi ağlattı

İHA
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Giriş: 16.03.2022 12:20
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, AFAD koordinasyonunda gönderilen mobil yardım tırı savaş bölgesine ulaştı. Yardım dağıtan tırdan gelen görüntü ise herkesi ağlattı.
Ukrayna’dan gelen bu görüntü herkesi ağlattı
Ukrayna'dan gelen bu görüntü herkesi ağlattı
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