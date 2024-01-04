04 Ocak 2024, Perşembe
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Ukrayna-Rusya arasında yeni bir eşit takası! Yarım yıl aradan sonra yeni bir esir takası daha gerçekleşti
Dünya, İsrail’in korkunç bir soykırım yürüttüğü Gazze'ye kilitlenmişken, çatışmaların merkezindeki bir diğer nokta olan Ukrayna'da da önemli bir gelişme yaşandı. Taraflar arasında temmuz 2023'ten bu yana ilk esir takası gerçekleşti. Rusya, 213 Ukraynalı asker ve sivili serbest bırakırken, Ukrayna tarafı da 248 Rus askerini Moskova’ya iade etti.