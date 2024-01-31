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Uğruna eşinden boşandığı sevgilisine dolandırıcılık davası açtı! Alman kadına büyük şok

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Giriş: 31.01.2024 18:19
Antalya'da tatil yaparken tanıştığı M.A. (49) ile kiraladığı evde yeni yaşama başlayıp eşinden boşanan Alman uyruklu Simone Sobczynski adlı kadın, evlenmeyi düşündüğü ve sonra kendisini terk eden eski sevgilisi için 20 bin euro masraf yaptığını söyleyip dolandırıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığından M.A. hakkında beraat kararı verdi.
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