Ufolarla iletişim kurduğunu iddia ediyor: "2022'de dünyayı ele geçirecekler"

ABD'de yaşayan 75 yaşındaki Robert Bingham , zamanının tamamını gökyüzüne bakıp uzaylıları bekleyerek geçiriyor. Ufolarla telepati yoluyla iletişime geçtiğini iddia eden yaşlı adam, bundan tam 20 yıl önce de evinin penceresinden bir ufo gördüğünü öne sürüyor.

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