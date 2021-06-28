28 Haziran 2021, Pazartesi
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Ufolarla iletişim kurduğunu iddia ediyor: "2022'de dünyayı ele geçirecekler"
ABD'de yaşayan 75 yaşındaki Robert Bingham , zamanının tamamını gökyüzüne bakıp uzaylıları bekleyerek geçiriyor. Ufolarla telepati yoluyla iletişime geçtiğini iddia eden yaşlı adam, bundan tam 20 yıl önce de evinin penceresinden bir ufo gördüğünü öne sürüyor.