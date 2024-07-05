UEFA’dan Merih Demiral’a soruşturma! Başkan Erdoğan karar sonrası Almanya’ya gidiyor

Türkiye, Avusturya’yı 2-1 yenerek EURO 2024’te çeyrek finale çıkma başarısını gösterdi. Maçın yıldızı olan ve 2 gol atan Merih Demiral sevincini Bozkurt işareti yaparak gösterdi. UEFA, Merih Demiral’a soruşturma başlattı. Bu karardan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm programlarını iptal ederek milli takımın maçını izlemeye ve destek vermeye Almanya’ya gitme kararı verdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

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