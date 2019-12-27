Ucuz taksi vaadiyle turistler kandırılıyor!

UBER bitti onlar bitmiyor... VİP minibüslerle turizim taşımacılığı yapması gereken lüks taşıtlar, havalimanından ucuz taksi vaadiyle turistleri kandırarak 3 hatta 4 kat fazla fiyata taşıyorlar. Taksiciler ise "Hem turistlere kötü örnek hem de kazancımıza ortak oluyorlar" diyerek isyan ettiler.