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27.12.2019
Ucuz taksi vaadiyle turistler kandırılıyor!
UBER bitti onlar bitmiyor... VİP minibüslerle turizim taşımacılığı yapması gereken lüks taşıtlar, havalimanından ucuz taksi vaadiyle turistleri kandırarak 3 hatta 4 kat fazla fiyata taşıyorlar. Taksiciler ise "Hem turistlere kötü örnek hem de kazancımıza ortak oluyorlar" diyerek isyan ettiler.
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