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Üçüncü kez alkollü ve ehliyetsiz çıktı 25 bin 540 TL para cezası uygulandı

Üçüncü kez alkollü ve ehliyetsiz çıktı 25 bin 540 TL para cezası uygulandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 12:23
Manavgat'ta iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosikletlerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Sürücülerden birisinin 1.84 promil alkollü olduğu belirlenirken, 3'üncü kez alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 25 bin 540 TL para cezası uygulandı.
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