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Üçüncü kattan zemine çakılan asansördeki 4 kişi yaralandı

Üçüncü kattan zemine çakılan asansördeki 4 kişi yaralandı

İHA
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Giriş: 31.07.2024 10:26
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerinde, daha 1 hafta önce bakımı yapılan asansörün 3'üncü kattan zemine çakılması sonucu içerisindeki 4 kişi yaralandı.
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