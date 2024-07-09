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Ücretsiz yaz okul kursları başladı! Çocuklar etkinliğe doyacak

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 09.07.2024 19:11
Bu yaz gençler, Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle başlatılan yaz okullarındaki faaliyetlere doyacak. Yaz kursları spordan güzel sanatlara müzikten bilişim teknolojilerine olmak üzere 4 alanda ilkokul 2. sınıftan itibaren tüm kademedeki öğrenciler için açıldı.
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