Ücretsiz yaz okul kursları başladı! Çocuklar etkinliğe doyacak

Bu yaz gençler, Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle başlatılan yaz okullarındaki faaliyetlere doyacak. Yaz kursları spordan güzel sanatlara müzikten bilişim teknolojilerine olmak üzere 4 alanda ilkokul 2. sınıftan itibaren tüm kademedeki öğrenciler için açıldı.

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