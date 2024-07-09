09 Temmuz 2024, Salı
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Ücretsiz yaz okul kursları başladı! Çocuklar etkinliğe doyacak
Bu yaz gençler, Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle başlatılan yaz okullarındaki faaliyetlere doyacak. Yaz kursları spordan güzel sanatlara müzikten bilişim teknolojilerine olmak üzere 4 alanda ilkokul 2. sınıftan itibaren tüm kademedeki öğrenciler için açıldı.