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Üçlü virüs salgını ne kadar tehlikeli? Üçlü salgından nasıl korunmalı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 16:59
Son dönemde üçlü salgına yakalananların sayısında artış gözlemleniyor. Peki hastanelerde yoğunluğa neden olan bu salgından nasıl korunulur? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan anlattı.
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