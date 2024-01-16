Üçlü virüs salgını ne kadar tehlikeli? Üçlü salgından nasıl korunmalı?

Son dönemde üçlü salgına yakalananların sayısında artış gözlemleniyor. Peki hastanelerde yoğunluğa neden olan bu salgından nasıl korunulur? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan anlattı.

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