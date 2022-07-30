30 Temmuz 2022, Cumartesi
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Uçan tekmeli, bastonlu kira kavgası kamerada!
Antalya'da aralarında kira anlaşmazlığı yüzünden husumet olduğu iddia edilen iki grubun uçan tekme ve bastonlu kavgası, güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin ayırdığı taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.