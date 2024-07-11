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Uçaktan çıkanları gören gözlerine inanamadı! Çığlıklar yükseldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 13:28
Güncelleme:11.07.2024 13:29
Uçaktan indirilen kargo kutusundan çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. Kutunun açılmasıyla çığlıklar yükseldi. İşte o anlar...
Uçaktan çıkanları gören gözlerine inanamadı UÇAKTAN ÇIKANLARI GÖREN GÖZLERİNE İNANAMADI

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