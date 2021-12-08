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Uçakta panik anları! Fenalaşan vatandaşa hemşire yolcudan hızlı müdahale

İHA
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Giriş: 08.12.2021 11:30
Güncelleme:08.12.2021 11:31
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından Elazığ’a giden uçakta bir vatandaş fenalaştı. Yolcular arasında bulunan bir hemşire hastaya ilk müdahaleyi yaptı. O anlar başka bir yolcunun kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından kalkıp Elazığ'a hareket eden bir uçakta bulunan yolculardan biri, uçağın kalkmasından hemen hemen yarım saat sonra panik atak geçirdi.

HEMŞİREDEN HIZLI MÜDAHALE

Yolcunun rahatsızlandığını gören hemşire, yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Rahatsızlanan kadın kendisine ilk müdahaleyi yapan hemşireye teşekkür etti.
Uçağın inmesinin ardından kadın kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

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