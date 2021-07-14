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Uçaklarda bayram yoğunluğu! Biletler günler öncesinden tükendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2021 12:44
Güncelleme:14.07.2021 12:48
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala havalimanlarında da yoğunluk başladı. Öyle ki uçak biletlerinin çoğu günler öncesinden tükenirken bilet fiyatları oldukça yükseldi. Peki son durum ne?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bilet satışlarında adeta patlama yaşandı.

Kurban Bayramı yoğunluğundan kaçmak isteyen vatandaşlar şimdiden tatil için yola koyuldu.

A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderek oradaki son durumu şu ifadelerle aktardı:

''10 milyon kişinin seyahati söz konusu. Bayram öncesi havalimanlarında yoğunluk başladı.

Bazı günler ve bazı rotalar içi özellikle Kurban Bayramı'nın birinci günü için biletler tükendi.''

BİLET FİYATLARI UÇTU!

Bazı günlerde müsaitlik olduğuna değinen A Haber muhabiri Kutludağ, biletlerin neredeyse 900 TL'ye kadar yükseldiğini dile getirdi.

Kutludağ, bayramda 10 milyona yakın kişinin seyahat etmesinin beklendiğini söyledi.

Vatandaşların yoğunlukla Ege ve Akdeniz bölgelerini tercih ederken bilet satışlarında yüzde 200'lük bir artış görüldü.

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