24 Eylül 2024, Salı
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Uçak tutkunlarına özel seyir terası! Sinema salonu gibi
İnşaat ya da yol yapımı fark etmiyor. İş makinelerinin çalışmasını izlemeyi milletçe çok seviyoruz. Buna şimdi çok sıra dışı bir seyir zevki daha eklendi. Uçakların kalkışını ve piste teker koydukları anı yerinde izlemek. Üstelik bunun için İstanbul Havalimanı'nda oluşturulan özel bir alan bile var.