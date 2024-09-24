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Uçak tutkunlarına özel seyir terası! Sinema salonu gibi

Uçak tutkunlarına özel seyir terası! Sinema salonu gibi

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 16:48
İnşaat ya da yol yapımı fark etmiyor. İş makinelerinin çalışmasını izlemeyi milletçe çok seviyoruz. Buna şimdi çok sıra dışı bir seyir zevki daha eklendi. Uçakların kalkışını ve piste teker koydukları anı yerinde izlemek. Üstelik bunun için İstanbul Havalimanı'nda oluşturulan özel bir alan bile var.
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Uçak tutkunlarına özel seyir terası!
Uçak tutkunlarına özel seyir terası!
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