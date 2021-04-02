Uçak kontrolden çıkıp denize düştü! O anlar kamerada

Meksika'nın karayip denizi açıklarında bir uçak kontrolden çıktı. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Uçağın denizin ortasına düşme anı ise telefon kameralarına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN