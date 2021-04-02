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Uçak kontrolden çıkıp denize düştü! O anlar kamerada

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Giriş: 02.04.2021 10:53
Güncelleme:02.04.2021 17:04
Meksika'nın karayip denizi açıklarında bir uçak kontrolden çıktı.  2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Uçağın denizin ortasına düşme anı ise telefon kameralarına yansıdı.
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